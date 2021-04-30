Video Haber Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video

Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video

Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video
30.04.2021 | 20:23

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Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek. Detaylar A Haber'de...

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