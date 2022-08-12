Video Haber Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Soçi Havaalanı'nda yoğunluk oluşturdu | Video
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Soçi Havaalanı'nda yoğunluk oluşturdu | Video

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Soçi Havaalanı'nda yoğunluk oluşturdu | Video

12.08.2022 | 20:47

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Ukrayna'daki askeri operasyonları gerekçesiyle havacılık sektöründe kısıtlamalara maruz kalan Rusya, charter uçuşlarıyla ambargoları aşmaya çalışırken uçuşların merkezi konumundaki Soçi Uluslararası Havaalanı'ndaki yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

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