Video Haber Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti | Video
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti | Video

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti | Video

14.12.2023 | 13:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yaptığı sırada fenalaşıp bayılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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