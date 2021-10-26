Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan: CHP, HDP’nin elinde adeta rehin bir partidir | Video

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu verdi. CHP'nin, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin, HDP'nin elinde rehin bir parti olduğunu ifade eden Hilal Kaplan, "Her ne kadar ‘ana muhalefet’ desek de aslında HDP’nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir." dedi.