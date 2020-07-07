SABAH, müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşlarını görüntüledi | Video

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Galata Kulesi'nde ebabil kuşlarının olduğu gerekçesiyle müzeleştirme çalışmalarına ara verdi. Bakanlık; kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara verdiğini açıkladı. Bakanlık; müzede kuşlar için özel bölüm oluşturacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü de; bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırıldığını açıkladı. SABAH, müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşlarını görüntüledi.