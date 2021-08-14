SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı
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OTOMATİK OYNAT
Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi aşırı yağmur neticesinde Ezine ve İlişi çaylarında oluşan şiddetli sel önüne katabildiği her şeyi sürükleyerek denize götürdü. Ezine ve İlişi çaylarının denize döküldüğü noktaları SABAH giderek gözlemledi. Bozkurt İlçesi merkezinde olduğu gibi Karadeniz sahil şeridinin de adeta savaş alanına döndüğü ortaya çıktı. Karadeniz’in mavi görüntüsünün yerini çamurlu su alırken sahil şeridi selden gelen malzemeler ile tepecikler oluşturmaya başladı. Sel sularına kapılan kişilerin denize gelebileceğini düşüne Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında Uzman Dalış Timlerini görevlendirdi. Dalış Timlerini, vücutları şişerek farklı zamanlarda su yüzeyine çıkan 5 kadının cansız bedeni alarak karaya çıkardı.