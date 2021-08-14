SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi aşırı yağmur neticesinde Ezine ve İlişi çaylarında oluşan şiddetli sel önüne katabildiği her şeyi sürükleyerek denize götürdü. Ezine ve İlişi çaylarının denize döküldüğü noktaları SABAH giderek gözlemledi. Bozkurt İlçesi merkezinde olduğu gibi Karadeniz sahil şeridinin de adeta savaş alanına döndüğü ortaya çıktı. Karadeniz’in mavi görüntüsünün yerini çamurlu su alırken sahil şeridi selden gelen malzemeler ile tepecikler oluşturmaya başladı. Sel sularına kapılan kişilerin denize gelebileceğini düşüne Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında Uzman Dalış Timlerini görevlendirdi. Dalış Timlerini, vücutları şişerek farklı zamanlarda su yüzeyine çıkan 5 kadının cansız bedeni alarak karaya çıkardı.

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın illerini aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki görüntüler felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bozkurt aşırı yağmur yağışı neticesinde ilçenin önemli akarsularından olan 60 kilometre uzunluğundaki Ezine çayı ile 40 kilometre uzunluğundaki İlişi çayı kısa süre içinde mevcut olan beton kanalın dışına taşmasıyla birlikte sele teslim oldu. Selin tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç selin şiddetiyle denize sürüklenirken, bazı araçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Zarar gören binalar ve köprülerin çökmesiyle ile birlikte ilçe adete savaş alanına döndü. Bozkurt İlçesi'nde suların çekilmesiyle birlikte iş makineleri sokak ve caddelerde temizleme çalışmaları yaparken arama kurtarma ekipleri de ev ve iş yerlerinin içine girilerek herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığına bakıyor.