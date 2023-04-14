Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti | Video

Kırıkkale'de yüzlerce aracın seyir halinde olduğu karayolundaki trafikten bunalan sabırsız bir sürücü aracıyla orta refüjdeki su kanalında ilerlemeyi tercih etti. Görenleri bu kadarına da pes dedirten o anları başka bir sürücü cep telefonu ile kayıt altına aldı.