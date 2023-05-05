Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da vatandaşlarla buluştu | Video
Ankara’nın Mamak ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2.500 hasta bakılıyor” dedi.
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