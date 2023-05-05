Video Haber Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da vatandaşlarla buluştu | Video
Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da vatandaşlarla buluştu | Video

Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da vatandaşlarla buluştu | Video

05.05.2023 | 08:36

Ankara’nın Mamak ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2.500 hasta bakılıyor” dedi.

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Bakan Koca Ankara'da vatandaşlarla buluştu. Mamak Devlet Hastanesine giderek hasta vatandaşları ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Koca ayrıca bölge esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti. Koca, Ankara'daki vatandaşlarla buluştuğu anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, "Mamak Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarımızı ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. 2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2.500 hasta bakılıyor. Ankara Mamak'ta esnafımızla, vatandaşımızla, yeni dünyaların insanları gençlerimizle bir araya geldik. Sohbetlerimizde sözler birbirini tamamladı. Çünkü aynı dilden konuşuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın dilinden. Ankara Karapürçek'te vatandaşlarımızla bir araya geldik. Taksi şoförü arkadaşlarımızla sohbet ettik. Trafikte olanlarla telsiz aracılığıyla selamlaştık. Son durağımız kütüphaneydi. Gençlerle konuşacak çok şey vardı ama vakit darlığı da, sınavlar da hayatın bir gerçeği" ifadelerine yer verdi.

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