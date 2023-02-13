Video Haber Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar'ın görüntüsünü paylaştı | Video
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar'ın görüntüsünü paylaştı | Video

Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar'ın görüntüsünü paylaştı | Video

13.02.2023 | 08:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar'ın görüntüsünü paylaştı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar’ın görüntüsünü paylaştı | Video 01:27
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 165 saat sonra kurtarılan Naime Şakar'ın görüntüsünü paylaştı | Video 13.02.2023 | 08:28
Adıyaman’da depremin 166’ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 02:31
Adıyaman'da depremin 166'ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 13.02.2023 | 08:28
Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye’de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video 00:48
Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 08:19
Gaziantep’te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 62 yaşındaki kadın sağ çıkarıldı | Video 00:39
Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci! 62 yaşındaki kadın sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 08:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli açıklamalar | Video 11:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video 13.02.2023 | 01:25
165’inci saatte Naime abla kurtarıldı | Video 05:04
165'inci saatte Naime abla kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 01:24
“Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti | Video 05:49
“Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti | Video 13.02.2023 | 00:04
Çadırları TSK ısıtıyor | Video 01:31
Çadırları TSK ısıtıyor | Video 13.02.2023 | 00:06
Kırgızistan’dan gelen ikinci arama-kurtarma ekibi, Gaziantep’e geldi! | Video 00:39
Kırgızistan’dan gelen ikinci arama-kurtarma ekibi, Gaziantep’e geldi! | Video 12.02.2023 | 23:24
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in ’Muslera’ hayali gerçek oldu | Video 02:06
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu | Video 12.02.2023 | 22:35
Gaziantep’te depreme yakalan hemşire, kendi canını hiçe sayarak hastaların yardımına koştu | Video 01:04
Gaziantep'te depreme yakalan hemşire, kendi canını hiçe sayarak hastaların yardımına koştu | Video 12.02.2023 | 22:33
Son dakika haberi: Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı! Türkiye asla yalnız değildir | Video 03:40
Son dakika haberi: Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı! "Türkiye asla yalnız değildir" | Video 12.02.2023 | 22:23
THY uçağı Hatay’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 00:55
THY uçağı Hatay'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 12.02.2023 | 22:23
161’inci saatte bir kadın enkazdan kurtarıldı | Video 04:07
161'inci saatte bir kadın enkazdan kurtarıldı | Video 12.02.2023 | 21:49
Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay’da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı | Video 01:28
Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay’da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı | Video 12.02.2023 | 21:45
Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: Ortalık masmavi oldu, kıyamet gibiydi | Video 07:55
Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: Ortalık masmavi oldu, kıyamet gibiydi | Video 12.02.2023 | 21:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan önemli açıklamalar | Video 07:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar | Video 12.02.2023 | 20:04
Sismik izolatör hastaneyi korudu! İzolatör binayı nasıl koruyor? | Video 07:27
Sismik izolatör hastaneyi korudu! İzolatör binayı nasıl koruyor? | Video 12.02.2023 | 20:03
Depremden 138 saat sonra enkazdan çıkartılan mucize bebek, Adana’da doktor gözetiminde | Video 02:32
Depremden 138 saat sonra enkazdan çıkartılan mucize bebek, Adana'da doktor gözetiminde | Video 12.02.2023 | 19:58
Aysima 160’ıncı saatin mucizesi oldu! | Video 05:29
Aysima 160’ıncı saatin mucizesi oldu! | Video 12.02.2023 | 19:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA