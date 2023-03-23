Sağlık Bakanı Koca, ilk sahurunu Hatay'da sağlık çalışanlarıyla yaptı | Video 23.03.2023 | 11:20 SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayının ilk sahurunda Hatay'da görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da ramazan ayının ilk sahurunu karşıladı. Bakan Koca, ilk sahurunu sağlık çalışanlarıyla yaptı. Koca, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk sahuru, Hatay'da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı" ifadesini kullandı.