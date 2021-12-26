Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.