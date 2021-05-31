Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını kısa sürede etkisini göstermiş ve tüm illerimizde görülmüştü. Salgında veriler dönemsel olarak artış ve inişler yaşarken, son olarak nisan ayında vaka sayıları 60 binlere kadar çıkarak rekor seviyelere ulaşmıştı. Bunan ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, bu karar kısa sürede etkili oldu ve vaka sayıları 10 binin altına kadar geriledi. Vaka sayısı dün 6 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, vakada aylar sonra en düşük seviye görüldü. Tam kapanma sürecinde vefat ve ağır hasta sayısı da ciddi şekilde düşerken, Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve veri sayıları...