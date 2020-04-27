Sağlık Bakanlığı'ndan bilgilendirici corona virüsü (Covid 19) filyasyon videosu | Video
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Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından corona virüsü (Covid 19) ile mücadelede kullanılan filyasyon uygulaması ile ilgi bilgilendirici bir video paylaştı. Sağlık Bakanlığı sosyla medya hesabından paylaşılan video "Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için FİLYASYON ÇALIŞMALARI yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır" notu ile paylaşıldı.