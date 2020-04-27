Sağlık Bakanlığı'ndan bilgilendirici corona virüsü (Covid 19) filyasyon videosu | Video

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından corona virüsü (Covid 19) ile mücadelede kullanılan filyasyon uygulaması ile ilgi bilgilendirici bir video paylaştı. Sağlık Bakanlığı sosyla medya hesabından paylaşılan video "Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için FİLYASYON ÇALIŞMALARI yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır" notu ile paylaşıldı.