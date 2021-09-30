Sağlıkçılardan İmamoğlu'na kırmızı kart | Video

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs pandemisinde cansiparane mücadale eden sağlık çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım haklarına son vermesini protesto etti. İBB'nin saraçhanedeki binası önünde basın açıklaması düzenleyen SAĞLIK-SEN İstanbul, "Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği “ücretsiz uygulama devam etsin” teklifini reddetme gerekçeniz olan “pandemi bitti” argümanını size kim söylettiriyor?” ifadeleriyle CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

Pandemi boyunca halk sağlığı için can siparane mücadele veren sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile il meclislerinde yürürlüğe konan ücretsiz ulaşım ve parklanma hakkı, İstanbul'da 31 Haziran itibarıyla geride kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandeminin büyük ölçüde atlatıldığını öne sürerek uzatma hakkı bulunmasına rağmen pandemi kahramanlarına tanınan bu hakları kaldırdı. Sağlık çalışanlarına tanınan bu hizmetlerin yıl sonuna kadar uzatılması teklifi ise CHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin red oyuna karşı AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi. Pandemi kahramanlarına tanınan bu hak bu sefer de CHP'li Ekrem İmamoğlu'na veto'suna takıldı.

SARAÇHANE ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER

SAĞLIK-SEN İstanbul Şubeleri, sağlık çalışanları için tanınan ücretsiz toplu ulaşım ve parklanma haklarının İBB tarafından sonlandırılmasını protesto etmek için Saraçhane'deki belediye binası önünde toplandı. Ellerinde "Sayın İmamoğlu'ndan paneminin kahramanlarına veto", "Sağlık ihmale, sağlık çalışanları vetoya gelmez" ve "Söz değil, icraat istiyoruz" yazılı pankartlarla açıklamalarda bulundu. SAĞLIK-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Cener "Pandemi hala devam ediyor, ancak ücretsiz ulaşım ve otopark desteği sona erdi. Soruyoruz: Salgın etkisini kaybetti mi? Hayır. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan can veriyor mu? Evet. O halde Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği "ücretsiz uygulama devam etsin" teklifini reddetme gerekçeniz olan "pandemi bitti" argümanını size kim söylettiriyor?" ifadelerini kullandı.

BİR SERZENİŞ DE CHP VE İYİ PARTİ'YE

Cener "Bir serzeniş de İBB Meclisi'nde görev yapan CHP'li ve İYİ Parti'li üyelere yapacağız. Tarihteki en uzun şerhi düşmek için sağlık çalışanlarını mı buldunuz Allah aşkına? Bu sağlık çalışanları size ne yaptı ki basit bir işleri için daha önce bir teklife düşmediğiniz uzunlukta ve detaylı bir şerh yazısı yazdınız bu teklife?" Israrlı vetonuz nedendir?" dedi.

REKLAM AJANSI GÖNDERMESİ...

Cener "Umarım o çok iyi kullandığınız sosyal medya aracılığıyla ve birlikte çalıştığınız reklam ajanslarınız vasıtasıyla fedakar sağlık çalışanlarının bu sorularına cevap verme zahmetinde bulunursunuz" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA KIRMIZI KART&NBSP;

SAĞLIK-SEN üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından ellerindeki kırmızı kartlar ve pankartlarla İmamoğlu'na tepki gösterdi. Belediye binasına yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.