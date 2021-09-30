Video Haber Sağlıkçılardan İmamoğlu'na kırmızı kart | Video
Sağlıkçılardan İmamoğlu'na kırmızı kart | Video

Sağlıkçılardan İmamoğlu'na kırmızı kart | Video

30.09.2021 | 13:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlıkçılardan İmamoğlu’na kırmızı kart | Video 01:26
Sağlıkçılardan İmamoğlu'na kırmızı kart | Video 30.09.2021 | 13:56
Son dakika! Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 00:36
Son dakika! Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 30.09.2021 | 01:32
Almanya’da su hortumu: 6 yaralı | Video 02:44
Almanya’da su hortumu: 6 yaralı | Video 29.09.2021 | 23:20
Mimarlar Odası’ndan skandal hareket! PKK’nın kanalı Jin TV’ye habercilik ödülü verildi | Video 01:21
Mimarlar Odası'ndan skandal hareket! PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü verildi | Video 29.09.2021 | 22:18
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na cevap | Video 01:14
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na cevap | Video 29.09.2021 | 22:00
Putin’den Başkan Erdoğan’a Sputnik V aşı önerisi | Video 01:09
Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video 29.09.2021 | 21:07
Son dakika: 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum… | Video 00:44
Son dakika: 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum… | Video 29.09.2021 | 21:11
TOGG’dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı | Video 02:11
TOGG'dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı | Video 29.09.2021 | 21:03
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video 03:38
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar | Video 29.09.2021 | 19:58
Putin’den Başkan Erdoğan’a Sputnik V aşı önerisi | Video 01:35
Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video 29.09.2021 | 19:11
İsrail’de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı | Video 01:15
İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı | Video 29.09.2021 | 18:54
Son dakika... Başkan Erdoğan ve Putin’den kritik zirve sonrası ilk açıklamalar | Video 02:03
Son dakika... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklamalar | Video 29.09.2021 | 18:11
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Soçi’deki görüşme sonrası ilk açıklama 01:04
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi'deki görüşme sonrası ilk açıklama 29.09.2021 | 17:34
Yavuz Donat | Diyarbakır’da değişim rüzgârı 06:40
Yavuz Donat | Diyarbakır’da değişim rüzgârı 29.09.2021 | 16:15
Salih Tuna | Erdoğan’ın köleleri 04:33
Salih Tuna | Erdoğan’ın köleleri 29.09.2021 | 16:13
Engin Ardıç | Zavallılık yarışı 02:42
Engin Ardıç | Zavallılık yarışı 29.09.2021 | 16:11
Mehmet Barlas | Kovid-19 İngiltere’yi mahvetti 02:25
Mehmet Barlas | Kovid-19 İngiltere’yi mahvetti 29.09.2021 | 16:09
Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye A Haber’de | Video 11:06
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye A Haber'de | Video 29.09.2021 | 14:32
Hamas’ın Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye ile mükemmel ilşkilerimiz var 11:07
Hamas'ın Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye "Türkiye ile mükemmel ilşkilerimiz var" 29.09.2021 | 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de bir araya geldi 05:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs pandemisinde cansiparane mücadale eden sağlık çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım haklarına son vermesini protesto etti. İBB'nin saraçhanedeki binası önünde basın açıklaması düzenleyen SAĞLIK-SEN İstanbul, "Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği “ücretsiz uygulama devam etsin” teklifini reddetme gerekçeniz olan “pandemi bitti” argümanını size kim söylettiriyor?” ifadeleriyle CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pandemi boyunca halk sağlığı için can siparane mücadele veren sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile il meclislerinde yürürlüğe konan ücretsiz ulaşım ve parklanma hakkı, İstanbul'da 31 Haziran itibarıyla geride kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandeminin büyük ölçüde atlatıldığını öne sürerek uzatma hakkı bulunmasına rağmen pandemi kahramanlarına tanınan bu hakları kaldırdı. Sağlık çalışanlarına tanınan bu hizmetlerin yıl sonuna kadar uzatılması teklifi ise CHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin red oyuna karşı AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi. Pandemi kahramanlarına tanınan bu hak bu sefer de CHP'li Ekrem İmamoğlu'na veto'suna takıldı.

SARAÇHANE ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER
SAĞLIK-SEN İstanbul Şubeleri, sağlık çalışanları için tanınan ücretsiz toplu ulaşım ve parklanma haklarının İBB tarafından sonlandırılmasını protesto etmek için Saraçhane'deki belediye binası önünde toplandı. Ellerinde "Sayın İmamoğlu'ndan paneminin kahramanlarına veto", "Sağlık ihmale, sağlık çalışanları vetoya gelmez" ve "Söz değil, icraat istiyoruz" yazılı pankartlarla açıklamalarda bulundu. SAĞLIK-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Cener "Pandemi hala devam ediyor, ancak ücretsiz ulaşım ve otopark desteği sona erdi. Soruyoruz: Salgın etkisini kaybetti mi? Hayır. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan can veriyor mu? Evet. O halde Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği "ücretsiz uygulama devam etsin" teklifini reddetme gerekçeniz olan "pandemi bitti" argümanını size kim söylettiriyor?" ifadelerini kullandı.

BİR SERZENİŞ DE CHP VE İYİ PARTİ'YE
Cener "Bir serzeniş de İBB Meclisi'nde görev yapan CHP'li ve İYİ Parti'li üyelere yapacağız. Tarihteki en uzun şerhi düşmek için sağlık çalışanlarını mı buldunuz Allah aşkına? Bu sağlık çalışanları size ne yaptı ki basit bir işleri için daha önce bir teklife düşmediğiniz uzunlukta ve detaylı bir şerh yazısı yazdınız bu teklife?" Israrlı vetonuz nedendir?" dedi.

REKLAM AJANSI GÖNDERMESİ...
Cener "Umarım o çok iyi kullandığınız sosyal medya aracılığıyla ve birlikte çalıştığınız reklam ajanslarınız vasıtasıyla fedakar sağlık çalışanlarının bu sorularına cevap verme zahmetinde bulunursunuz" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA KIRMIZI KART&NBSP;
SAĞLIK-SEN üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından ellerindeki kırmızı kartlar ve pankartlarla İmamoğlu'na tepki gösterdi. Belediye binasına yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA