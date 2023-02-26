Video Haber Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlar kamerada | Video
Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlar kamerada | Video

Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlar kamerada | Video

26.02.2023 | 18:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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