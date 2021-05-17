Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dünyaya insanlık dersi. 32 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı | Video

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. 32 düzensiz göçmeni kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada "16 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.46’da, İzmir ili Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakıldığı tespit edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.