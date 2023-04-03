Sahte dekont çetesine operasyonda 10 tutuklama | Video
Sahte dekontlarla otomobil ve tarım ürünleri alarak vatandaşları dolandıran şebekeye İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
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