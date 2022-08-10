Video Haber Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı | Video
Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı | Video

Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı | Video

10.08.2022 | 17:53

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Şanlıurfa’dan Sivas’a gidip düğün hediyesi olarak aldığı altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin, JASAT tarafından yakalandı.

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