Video Haber Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video

Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video

15.12.2021 | 23:10

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Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video 02:01
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video 15.12.2021 | 23:10
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Geçtiğimiz dönemlerde çok sayıda insan sahte içki nedeniyle hayatını kaybederken, bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Gün içinde sahte içki dolaylı vefat haberleri Gaziantep ve Mersin'den de geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından son 4 gün içinde Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te toplamda 23 kişi hayatını kaybetti.

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