Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video

Geçtiğimiz dönemlerde çok sayıda insan sahte içki nedeniyle hayatını kaybederken, bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Gün içinde sahte içki dolaylı vefat haberleri Gaziantep ve Mersin'den de geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından son 4 gün içinde Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te toplamda 23 kişi hayatını kaybetti.