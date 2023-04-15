Video Haber Sahura programına Togg ile giden Bakan Varank yoldaki gençleri arabasına aldı
Sahura programına Togg ile giden Bakan Varank yoldaki gençleri arabasına aldı

Sahura programına Togg ile giden Bakan Varank yoldaki gençleri arabasına aldı

15.04.2023 | 15:06

Bursa'daki tarihi Abdal Mehmed Meydanı'nda sahur vakti organize edilen gençlerle buluşma yemeğine makam aracı Togg ile giden Sanayi Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge adayı Mustafa Varank, yolda karşısına çıkan iki genci otomobiline aldı. Togg'un konforunu ve rahatlığını gençlere anlatan Bakan Varank, "Kültür ve Turizm Bakanımız bu arabaya sığıyorsa herkes sığar" dedi.

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Sanayi Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile tarihi Abdal Mahallesi'ne makam aracı Togg ile geldi.


Tarihi meydana giden yolda ilerlediği sırada yolda bekleyen iki genci farkeden bakan Varank aracını durdurup, gençlere "hayırdır neden bekliyorsunuz, gençler hadi sahura yemeğe gelmiyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine gençlerden biri çok kalabalık olduğu için gözlerine kestiremediklerini söyledi.


"O zaman bizimle birlikte gelin kolaylıkla içeriye girersiniz" ifadelerini kullanan Varank, "Arkada yer var atlayın bakalım arabayı beğenecek misiniz?" diyerek gençleri Togg'a aldı.


Gençler Togg'a bindiğinde "nasıl beğendiniz değil mi" diye soran Varank, "Otomobilin içinin genişliği ile ilgili olarak da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile arasında geçen konuşmayı aktarıp "Kültür Turizm bakanımızı tanıyorsunuz değil mi? Onun böyle maşallahı var. Beni Togg'a bindikten sonra aradı. "Mustafa arabaya bindim ve sığdım. Eğer ben sığdıysam bu arabaya herkes sığar dedi" diye konuştu.

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