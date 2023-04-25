Sakaryalılar Başkan Erdoğan'ın otobüsünü durdurup baklava ve kuruyemiş ikram etti | Video
Sakaryalılar Başkan Erdoğan'ın otobüsünü durdurup baklava ve kuruyemiş ikram etti: İşte o anlar...
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