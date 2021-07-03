Saldırıya uğrayan Can Özcan: Olaydan sonra tehdit edildim! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Saldırıya uğrayan Can Özcan: Olaydan sonra tehdit edildim! | Video 03.07.2021 | 21:56
03:04
03:29
‘Tosuncuk’ bu akşam Türkiye’de! Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı! | Video 03.07.2021 | 19:15
01:43
Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 03.07.2021 | 19:05
01:44
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 03.07.2021 | 16:42
04:04
Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı 03.07.2021 | 15:55
02:58
Hasan Basri Yalçın | ‘Türk Demokrasi Projesi’ 03.07.2021 | 15:50
00:44
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 03.07.2021 | 15:37
02:36
Engin Ardıç | Kimsenin geçmediği köprüye bak 03.07.2021 | 13:46
02:22
06:10
02:15
04:01
00:23
01:29
01:21
37:57
01:20
Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi! | Video 02.07.2021 | 22:12
01:27
Başkan Erdoğan: Gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır | Video 02.07.2021 | 21:43
02:39
Başkan Erdoğan'dan 'Turkovac' açıklaması | Video 02.07.2021 | 21:27
Muğla’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP ile ittifakın nedenini sorduğu için darbedilen Can Özcan isimli vatandaş A Haber’de yaşadıklarını anlattı. Olaydan sonra tehdit edildiğini söyleyen Can Özcan, “Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Tehdit edildim. Sokak’ta yürürken bile ‘Bu burada kalmaz’ diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum.” ifadelerini kullandı.