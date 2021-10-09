Salih Tuna | Rüzgâr

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OTOMATİK OYNAT
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Çekya’da halk parlamento seçimleri için sandık başında | Video 08.10.2021 | 19:10
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Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü | Video 08.10.2021 | 18:10
00:08
'Polis tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar istemişler | Video 08.10.2021 | 17:58
03:37
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Haşmet Babaoğlu | Belliydi aslında... 08.10.2021 | 17:30
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Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası 08.10.2021 | 15:23
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Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video 08.10.2021 | 13:27
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Bakan Akar'dan Yunanistan’a "provokasyon" tepkisi | Video 08.10.2021 | 10:18
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Salih Tuna'nın 09.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...