Video Haber Salih Tuna ‘Vay vay vay Atatürk’e bak!’

Salih Tuna ‘Vay vay vay Atatürk’e bak!’

Salih Tuna ‘Vay vay vay Atatürk’e bak!’
21.10.2020 | 12:26

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Salih Tuna'nın 21.10.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazsısı...

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