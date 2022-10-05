Samsun'da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video
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Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri ile 300 kilo kubar esrar ele geçirildi.