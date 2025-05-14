Sanal kumar bağımlılığı neden bu kadar hızlı yayılıyor? Dünyaca ünlü uzman sabah.com.tr'de açıkladı

Sanal kumar ve gerçek kumar arasındaki farka dair sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Stig Erik Sorheim, "Sanal kumarda zaman sınırı yok. Limit yok. 7/24 kumar oynanabiliyor. Diğerinde bir zaman kısıtı var. Ama iki kumar bağımlılığını da aynı duygular tetikliyor. Sanal kumarda gizlilik de tetikliyor olabilir." dedi.