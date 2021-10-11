Sancaktepe’de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı | Video
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Sancaktepe'de aile arasında çıkan bir tartışma sonucu evinin balkonundan sokaktaki ailesine ateş açan şahıs, olaya müdahale eden 2 bekçiyi yaraladı.