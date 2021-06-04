Sancaktepe’den İBB’ye tepki: Metro iptal etme töreni düzenleyecek misiniz? | Video

AK Parti İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı’nın CHP’li İBB tarafından temeline hafriyat dökülerek kapatıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü İBB’ye tepki göstererek “Daha önce Sancaktepe’de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB’ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir ‘Metro İptal Etme Töreni’ düzenleyecek misiniz?” ifadelerini kullandı. İBB’nin Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı’nın temelini kapatma eylemine sosyal medyadan da tepki yağdı. İşte o tepkiler...