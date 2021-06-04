Sancaktepe’den İBB’ye tepki: Metro iptal etme töreni düzenleyecek misiniz? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:20
01:39
01:21
02:50
SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü | Video 03.06.2021 | 23:15
00:55
Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı kaç? Detaylar A Haber’de | Video 03.06.2021 | 22:31
00:15
03:00
29:08
00:30
00:29
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 14 Haziran'da Biden ile görüşecek | Video 03.06.2021 | 17:45
13:19
04:42
Salih Tuna | Davutoğlu’na bunu yapmayın! 03.06.2021 | 15:52
02:12
Hıncal Uluç | Van’daki çok önemli, ama ‘sessiz’ toplantı!.. 03.06.2021 | 15:51
13:28
04:29
Mahmut Övür | Marmara’nın ölümüne bir çivi de İmamoğlu’ndan 03.06.2021 | 14:23
02:46
Haşmet Babaoğlu | Günahlarından arınacaklar... 03.06.2021 | 14:21
03:24
Hasan Basri Yalçın | Amerikan tavrına dair 03.06.2021 | 14:14
03:13
Engin Ardıç | Öbekçiler göbekçiler 03.06.2021 | 14:10
05:38
Yavuz Donat | Akdeniz’in incisinde umutlu bekleyiş 03.06.2021 | 14:08
AK Parti İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı’nın CHP’li İBB tarafından temeline hafriyat dökülerek kapatıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü İBB’ye tepki göstererek “Daha önce Sancaktepe’de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB’ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir ‘Metro İptal Etme Töreni’ düzenleyecek misiniz?” ifadelerini kullandı. İBB’nin Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı’nın temelini kapatma eylemine sosyal medyadan da tepki yağdı. İşte o tepkiler...