Sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı. Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? | Video

SEÇİM SONUÇLARI, 17.00'de sandıkların kapanması ile birlikte belli oluyor. Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde en fazla oy oranına ulaşan ülkenin 13.Cumhurbaşkanı olacak. İlk tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy oranı ile birinci olmuş, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atmıştı. Seçim sonuçları sonrası adaylar yüzde 50+1'i bulamadığı için ikinci tura gidilmişti. Bugün ikinci tur için oylar kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il oy oranları yasakların kalkması ile sabah.com.tr seçim sayfasında olacak.