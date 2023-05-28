Sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı. Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? | Video
SEÇİM SONUÇLARI, 17.00'de sandıkların kapanması ile birlikte belli oluyor. Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde en fazla oy oranına ulaşan ülkenin 13.Cumhurbaşkanı olacak. İlk tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy oranı ile birinci olmuş, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atmıştı. Seçim sonuçları sonrası adaylar yüzde 50+1'i bulamadığı için ikinci tura gidilmişti. Bugün ikinci tur için oylar kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il oy oranları yasakların kalkması ile sabah.com.tr seçim sayfasında olacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
Mahmut Övür | Liderlik 28.05.2023 | 17:23
01:51
Oy verme işlemi sona erdi! YSK Başkanı'ndan ilk açıklama | Video 28.05.2023 | 17:17
04:31
Melih Altınok | Engin Ardıç gibisi zor gelir 28.05.2023 | 17:15
02:28
03:15
Haşmet Babaoğlu | "Osmanlı bozgunu bitti" 28.05.2023 | 16:10
12:34
Erhan Afyoncu | Son hücum 28.05.2023 | 15:52
03:23
Bercan Tutar | 'Batı çağı'nı kapatacak gün 28.05.2023 | 15:46
02:21
Bakan Akar: "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız" | Video 28.05.2023 | 15:23
01:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 14:46
01:30
AK Partili İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 14:40
00:45
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 14:01
14:41
Başkan Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı | Video 28.05.2023 | 12:22
02:36
Sinan Oğan, Ankara'da oy kullandı | Video 28.05.2023 | 11:52
01:22
Bilal Erdoğan oyunu kullanmaya Togg ile geldi | Video 28.05.2023 | 11:31
01:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 11:13
03:42
01:20
Bakan Bozdağ, oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 10:29
01:36
YSK Başkanı Yener: "Seçim sorunsuz, sıkıntısız devam ediyor" | Video 28.05.2023 | 10:50
06:08
02:21
Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullanacak | Video 28.05.2023 | 08:37