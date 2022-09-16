Video Haber Şanghay Zirvesine damga vuran kare! Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafı gündem oldu | Video
Şanghay Zirvesine damga vuran kare! Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafı gündem oldu | Video

Şanghay Zirvesine damga vuran kare! Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafı gündem oldu | Video

16.09.2022 | 11:56

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Semerkant kentindeki "Ebedi Şehir" kompleksinde liderlerle birlikte katıldığı gayriresmi akşam yemeğinde konuştuğu sırada çekilen fotoğraf gündem oldu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere dün geldiği Semerkant kentinde ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geçti. Başkan Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedî Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi. Erdoğan komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Erdoğan'ın ayrıca gezi sırasında Putin ile ayaküstü samimi sohbeti dikkat çekti. Liderler daha sonra komplekste incelemelerde bulundu.

ZİRVEDE YANKI UYANDIRAN KARE
Liderler daha sonra komplekste düzenlenen gayriresmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Başkan Erdoğan'ın konuştuğu sırada çekilen fotoğraf zirveye damga vurdu. Aliyev, Putin, Reisi ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da yer aldığı akşam yemeğinin samimi bir havada geçtiği görüldü.

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