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OTOMATİK OYNAT
12:37
01:30
Başkan Erdoğan’dan EYT açıklaması | Video 13.12.2022 | 18:16
00:21
Şanlıurfa’da 88 göçmen yakalandı | Video 13.12.2022 | 17:58
04:45
Burhanettin Duran | Son defa destek ve asıl tehlike 13.12.2022 | 15:57
03:19
Mehmet Barlas | Zeki Müren'de bizi görecek mi? 13.12.2022 | 15:55
02:59
Dilek Güngör | O otelin reklamları durduruldu! 13.12.2022 | 15:52
02:58
Başkan Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor | Video 13.12.2022 | 15:25
01:44
31:57
Son Dakika! Bakan Özer cevapladı: Yeni öğretmen ataması olacak mı? | Video 13.12.2022 | 12:49
05:07
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08:19
00:25
Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video 13.12.2022 | 01:23
02:40
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video 13.12.2022 | 01:15
05:55
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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de konuştu | Video 12.12.2022 | 23:54
02:44
Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti | Video 12.12.2022 | 21:52
47:20
07:00
Başkan Erdoğan’dan KYK kredi ve burs ücreti açıklaması | Video 12.12.2022 | 20:09
Şanlıurfa’da 88 göçmen yakalandı.