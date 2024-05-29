Video Haber Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı
Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı

Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı

29.05.2024 | 22:28

Şanlıurfa’da fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana geldi.

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