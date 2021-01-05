Şanlıurfa’da okulda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı | Video
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir okulda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay Haliliye ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen genç çocuk Eyyübiye ilçesinde bulunan Vatan ilkokulunda mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından çocuk, yangın merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edilerek ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.