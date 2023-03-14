Şanlıurfa'da sağanak yağış yolları göle ve çevirdi | Video
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.
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