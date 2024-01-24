Video Haber Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü
Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü

24.01.2024 | 20:17

Sarıyer’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak yerinden söktü.

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