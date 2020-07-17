Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada | Video
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Sarıyer'de denize giren bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Suda bir kişinin çırpındığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri 30 yaşlarında ki erkeği kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.