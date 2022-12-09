Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Havaalanı trafik radarının ilkini Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık. İnşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp’in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp’in ilkinin kısa bir dönem içerisinde envantere alınmasını bekliyoruz” dedi.