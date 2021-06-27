Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama "Kararlıyız" | Video

İnsansız hava araçlarındaki başarıyı, deniz ve kara araçlarına da yansıtmakta kararlı olduklarını ifade den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “İnsansız sistemlerde hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orta Sınıf 1'inci Seviye İnsansız Kara Aracı Projesi kapsamında başlatılan prototip yarıştırma faaliyetlerine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Prototip yarıştırmalarının otonomi ve performans testlerinden sonra tamamlanacağını belirten Başkan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsansız sistemlerde hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA'ların muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7.62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleşti. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız."