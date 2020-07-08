Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Mehmetçiğin yanındayız" paylaşımı | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma Sanayii Başkanlığı'nın ürettiği platformlarla Mehmetçiğinin yanında olduklarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Sanayii Başkanlığımız ürettiği platformlarla Havada, Karada, Denizde ve Her yerde Mehmetçiğimizin yanında" ifadesini kullandı.