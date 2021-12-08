Video Haber Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması | Video
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması | Video

08.12.2021 | 15:11

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Demir, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" dedi.

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