Seçim ilk turda biter mi? Batı neden seçime müdahale ediyor? | Video
Türkiye hızlı şekilde 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda milyonlarca insana hitap ediyor ve yeni müjdelerle halkın karşısına çıkıyor. Muhalefet ise sırtını dayağı PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yıkımdan ve Batı’ya teslimiyetten bahsediyor. Peki muhalefet milli projelerden neden rahatsız? Kılıçdaroğlu’nda HDP desteği ne anlama geliyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına konuk olan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici değerlendirdi..
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