‘Seçim sandıkta kazanılmaz' diyerek provokasyona girişti! HALK TV'de sokak çağrısı | Video
Halk TV'de yorumculuk yapan İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu. Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük. Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada." ifadelerini kullandı.
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