SEÇİM SONUÇLARI gelmeye başladı! İşte ilk sonuçlar | Video
SEÇİM SONUÇLARI gelmeye başladı! YSK yasağı kaldırmak üzere! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve canlı oy oranları SEÇİM SONUÇLARI 2023 ile ilgili ilk veriler geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ilgili gelen ilk bilgilere göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 58, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 42. Sandıkların yüzde 35,81'i açıldı. Seçim sonuçları 2023 ile ilgili yasakların kalkması için YSK'dan beklenen açıklama geldi. Seçim sonuçları 2023 verilerimizi sabah.com.tr ekranından takip edebilirsiniz.
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