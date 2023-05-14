Seçim sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | Video

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gidiyor. Milli iradenin tecelli edeceği tarihi gecede seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak. Bugün 08:00’da başlayan oy verme işlemi 17:00’a kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra il il ve ilçe ilçe genel seçim sonucu sabah.com.tr’de yayınlanacak.