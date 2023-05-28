SEÇİM SONUÇLARI netleşmeye başladı! Açılan sandık yüzde 85'i geçti! İşte Cumhurbaşkanlığı oy oranları | Video

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ilgili gelen ilk bilgilere göre; Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor. Sandıkların yüzde 85'inden fazlası sayıldı. Seçim sonuçları 2023 ile ilgili yasakların kalkması için YSK'dan beklenen açıklama geldi. Seçim sonuçları 2023 verilerimizi sabah.com.tr ekranından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları ilan edildiğinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biri Cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan, seçimi kazanması durumunda Külliye'de balkon konuşması yapacak. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il il oy oranları.