Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları | Video

14 Mayıs'ta yapılacak seçim için kararın nasıl alınacağına ve seçim takvimine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart'ta seçim kararı alacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmi olarak başlayacak. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 şehrin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı ifade edildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları.