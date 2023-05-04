Video Haber Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli seçmen eğitimi | Video
Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli seçmen eğitimi | Video

Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli seçmen eğitimi | Video

04.05.2023 | 17:37

14 Mayıs seçimleri için yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan Oy Birliği Platformu, yapay zekayı çalışmalarına dahil ederek seçim tarihinde bir ilke imza attı. Hatalı oy verilmesinin önüne geçmek isteyen Oy Birliği Platformu, yapay zeka asistanı yardımıyla seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı.

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