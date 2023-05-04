Seçim yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? | Video

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başladı. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.