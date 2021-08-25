Sedef Kabaş'ın 'Yat yalanı' elinde patladı! İftirası böyle çürütüldü

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"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen Tele1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu. Üreteci firma ise yatın yabancı uyruklu bir müşteriye ait olduğunu açıkladı.