Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dualarla uğurlandı
Muğla Marmaris’te gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı sırasında fenalaşarak şehit olan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Balıkesir’in Erdek ilçesindeki evine Türk bayrağı asılırken, cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dualarla uğurlandı 12.01.2024 | 16:02
03:01
04:32
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video 12.01.2024 | 15:20
17:37
08:13
05:47
Seçil Erzan 2. kez hakim karşısında! İşte mahkemedeki ilk sözleri | Video 12.01.2024 | 14:48
08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok" 12.01.2024 | 14:35
01:34
İstanbul İtfaiyesinde "Rüşvet" soruşturması: 18 gözaltı | Video 12.01.2024 | 12:25
01:55
ABD ve İngiltere, havadan ve denizden Yemen'deki Husileri vurdu | Video 12.01.2024 | 10:24
00:17
İzmir'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı | Video 12.01.2024 | 08:38
00:56
03:56
Mahmut Övür | Hıncal Uluç'un İmamoğlu öngörüsü 11.01.2024 | 16:53
02:33
Haşmet Babaoğlu | Geç kalmak 11.01.2024 | 16:50
02:10
Bakan Göktaş: "Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı" | Video 11.01.2024 | 16:43
04:34
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT 11.01.2024 | 16:48
03:59
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da | Video 11.01.2024 | 15:13
00:39
00:51
03:09