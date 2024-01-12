Video Haber Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dualarla uğurlandı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dualarla uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dualarla uğurlandı

12.01.2024 | 16:02

Muğla Marmaris’te gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı sırasında fenalaşarak şehit olan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Balıkesir’in Erdek ilçesindeki evine Türk bayrağı asılırken, cenazesinde gözyaşları sel oldu.

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